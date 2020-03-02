Одного из персонажей в сериале по книге Анджея Сапковского «Ведьмак» — наставника Геральда из Ривии — сыграет датский актер Ким Бодния. Во втором сезоне 54-летний артист сыграет Весемира.

Нового члена команды представил стриминговый сервис Netflix в своем официальном Twitter-аккаунте. Весемир, по книге является старейшим и опытнейшим ведьмаком на континенте. Он занимался обучением и Геральда, и Цири. В компьютерной игре он погиб, защищая принцессу Цири.

Ким Бодния известен по ролям в сериалах «Мост» и «Убивая Еву» и фильме «Дилер».

Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году. Ранее Анджей Сапковский рассказал о нескольких предложениях по экранизации «Ведьмака».