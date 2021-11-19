Одаренных детей наградили на Ямале

На сцене культурно-делового центра Салехарда состоялось награждение талантливых детей Ямала. Стипендии школьникам вручил музыкант и президент благотворительного фонда «Новые имена» Денис Мацуев. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Награду из рук Мацуева получили музыканты из Нового Уренгоя Нирвана Исаева и Всеволод Чижов, а также художница Василина Марченко из Ноябрьска.

Преподаватель Татьяна Томанова в ходе мероприятия заявила, что детей наградили не только материальной поддержкой, но также и признанием со стороны маэстро. По ее словам, такая награда является лучшим стимулом продолжать занятия искусством.