Награду за достижения в области визуальных эффектов получит Питер Джексон

Вклад новозеландского режиссера Питера Джексона («Властелин Колец») в развитие кинематографа отметят наградой VES Lifetime Achievement Award. Об этом сообщило ИА НСН.

По данным информагентства, эту премию вручают за достижения в области визуальных эффектов. Сам режиссер признался, что выбрал бы именно эту награду, если бы у него был выбор.

«Мечта о создании визуальных эффектов с детства определила мой целый мир как кинематографиста», — поделился Джексон.

Сайт «Мир 24» уточнил, что церемония награждения намечена на первые числа апреля. Она пройдет в онлайн-формате.