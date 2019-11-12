«Надо уметь растворяться в личности творцов». Реставратор рассказал о сложностях при обновлении зданий

По информации издания, Петр Португальский участвовал в реставрации Аничкова моста, Александровской колонны, буддийского дацана и Инженерного замка. Он отметил, что при обновлении объектов культурного наследия перед реставраторами возникает ряд сложностей.

«Вы знаете, у памятников есть два изначальных врага: некачественное исполнение и технические ошибки, в том числе и зловредная деятельность хозяйственников и вандалов. Под ними я подразумеваю прежде всего дела минувших дней. Скажем, зданий, построенных с нарушениями, довольно много в городе, и поэтому для их сохранения требуется очень много усилий», — пояснил Португальский.

По его словам, арка Главного штаба наиболее ярко демонстрирует эти проблемы.

«Ее декор и колесница Славы придуманы неправильно, сделаны неправильно, да еще и обворованы», — заявил эксперт.

Петр Португальский добавил, что современные технологии трудно совместить с реставрируемыми объектами.

«В 50‑е годы ХХ века народ накинулся на эпоксидную смолу. Прекрасный материал! А спустя время оказалось, что, во‑первых, она выделяет вредные вещества, а во‑вторых, тоже полемизируется и растрескивается. А сколько уже нареставрировали с ее помощью…», — привел пример специалист.

По мнению Португальского, хорошему реставратору необходимо следовать некоторым правилам.

«Законы такие: не навреди, изучай, проверяй, все должно быть обратимо, ты не последний и вообще — уважай мастеров прошлого... Надо уметь растворяться в личности творцов», — подчеркнул он.