Культура 09 февраля 2024, 13:14 «Надо мной могли шутить». Актер Никита Волков — о съемках и отношениях с коллегами Актер Волков признался, что не смотрел сериал «Постучись в мою дверь» пресс-служба соцсети «Одноклассники»

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Актер Никита Волков стал гостем шоу «ОК на связи!» в социальной сети «Одноклассники» в преддверии премьеры сериала «Постучись в мою дверь в Москве», где сыграл главную роль. Картина выйдет 12 февраля. Волков признался, что не смотрел оригинальную, турецкую, версию на которой основана отечественная.

«Серьезно, не обманываю. <…> Так как я не смотрел оригинал, я не могу провести никаких параллелей с этим: то есть что повторяется, что совершенно новое и как бы придуманное», — отметил он.

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Актер предположил, что отчасти ему даже помогло отсутствие ориентира, «дало какую-то свободу». Из разговоров с режиссером Всеволодом Аравиным Никита Волков понял, что в российской версии все-таки «многое было придумано» под московские реалии.

Своего героя Сергея Градского Волков охарактеризовал как замкнутого, закомплексованного, чрезмерно эмоционального и при этом щедрого человека, которого «все любят».

Волков признался, что приходит на площадку «исключительно работать» и полностью сосредоточен на этом, а не на построении дружеских отношений с коллегами. При этом с коллективом сериала «Трудные подростки» общается уже пять лет.

«В первом сезоне <…> многие из ребят были еще студентами театральных вузов. <…> Мне показалось, что нужно создать такую атмосферу, в которой они будут чувствовать себя свободно, поскольку у них весь первый сезон — это такой на самом деле буллинг моего персонажа. <…> Я создал такое поле, в котором они могли надо мной шутить, как-то прикалываться. И это сработало», — вспомнил актер.

Говоря о фильме «Крецуп», где сыграл борца, потерявшего зрение, Никита Волков назвал его авторским кино, повествующим о «взаимодействии двух друзей», настоящей мужской дружбе. Он признался, что в эту работу было вложено «очень много крови, пота и сил», и в итоге он был очень тронут, когда незрячая девушка, член паралимпийской сборной России, поблагодарила режиссеров и актеров за фильм и назвала его потрясающим.

Полный эфир доступен в официальной группе «ОК на связи!» в «Одноклассниках».