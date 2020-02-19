Финита ля комедия! Сериал «Сваты» закроют после седьмого сезона. Всем фанатам теперь только и останется, что пересматривать любимые эпизоды.

Режиссер телепроекта Алексей Яковлев рассказал сайту Privet-Rostov.ru, что седьмой сезон продолжают снимать, а вот восьмого поклонникам сериала ждать не стоит.

«Во-первых, мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет», — сказал Яковлев. Он добавил, что все зимние сцены последнего сезона «Сватов» отсняли. Впереди — летние.

Яковлев опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию, что телевизионщики сейчас переснимают седьмой сезон сериала, а то, что было сделано ранее, в эфирный монтаж не войдет.

Первый эпизод украинского комедийного сериала «Сваты» показали в декабре 2008 года. Это проект «Студии Квартал-95». Компанию в 2003 году основал будущий президент Украины Владимир Зеленский. Съемки седьмого сезона приостанавливали из-за запрета «Сватов» на территории Украины.

В СБУ тогда заявили, что исполнитель одной из главных ролей в сериале — актер Федор Добронравов — съездил в Крым и нарушил украинское законодательство. В 2019 году Окружной суд Киева этот запрет снял.