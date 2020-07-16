Начался всероссийский фотоконкурс, посвященный дикорастущим тюльпанам

Начался прием работ на всероссийский фотоконкурс «Чудо природы. Куриловская степь», посвященный дикорастущим тюльпанам. Мероприятие организовано фондом «Родная земля» при поддержке Фонда президентских грантов.

Уточняется, что участником может стать любой желающий, достигший совершеннолетия. Кроме тюльпанов снимки могут принадлежать теме охраняемой природной территории «Куриловская степь». Принимаются как профессиональные фото, так и кадры с обычного смартфона, сообщила НСН.

Кроме знаменитых фотографов в состав жюри конкурса входят представители комитета по туризму Саратовской области, Министерства природы, а также ведущий программы «Орел и Решка» Евсей Ковалев. По мнению организаторов, такой состав жюри позволит оценить всю креативность авторов снимков.

Работы можно отправить на сайт фонда «Родная земля». Прием фотографий будет продолжаться до 23 августа. Победители получат презенты от спонсоров проекта, а также возможность разместить свои работы на выставках столицы, Саратова, Солнечногорска, Клина и других российских городов.