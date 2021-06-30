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    30 июня 2021, 21:23

    Начались съемки продолжения «Черной пантеры»

    Артур Блянихов

    В Атланте (Соединенные Штаты) стартовали съемки сиквела фильма по комиксам Marvel «Черная пантера». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

    Картина получила название «Черная пантера: Ваканда навсегда». Режиссерское кресло занял Райан Куглер, который также выступил в качестве автора сценария. По данным издания, основной актерский состав вернется к исполнению своих ролей за исключением Чедвика Боузмана, который умер прошлым летом. Премьерный показ намечен на июль следующего года.