Начались съемки продолжения «Черной пантеры»

В Атланте (Соединенные Штаты) стартовали съемки сиквела фильма по комиксам Marvel «Черная пантера». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Картина получила название «Черная пантера: Ваканда навсегда». Режиссерское кресло занял Райан Куглер, который также выступил в качестве автора сценария. По данным издания, основной актерский состав вернется к исполнению своих ролей за исключением Чедвика Боузмана, который умер прошлым летом. Премьерный показ намечен на июль следующего года.