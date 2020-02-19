Начались съемки нового сериала про Ивана Грозного

По данным издания, фильм появится на телеканале «Россия 1». В качестве режиссера выступит Алексей Андрианов, который до этого работал над такими историческими сериалами, как «Годунов» и «София». Ивана Грозного сыграют сразу два актера: Сергей Маковецкий и Александр Яценко. Кроме них, в съемках примут участие другие звезды отечественного экрана: Евгений Цыганов, Виктор Сухоруков, Константин Крюков.