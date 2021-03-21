Началась работа над продолжением фильмов об Эйсе Вентуре

Киностудия Morgan Creek начала работать над созданием продолжения серии фильмов об Эйсе Вентуре. В производстве ленты о детективе по поиску животных будет участвовать киностудия Amazon.

Для работы над сценарием нового фильма привлекли авторов ленты «Соник в кино». В этой картине также снимался актер Джим Керри, игравший главную роль в кино о Вентуре. При этом пока нет информации о сюжете третьей части фильма, отметил портал Park Circus. Кроме того, пока неизвестно, будет ли в ленте сниматься сам Керри.

По словам сотрудников киностудии, порядка трех миллионов подписчиков просили снять продолжение истории о детективе на странице Вентуры в Facebook.

«Во время пандемии COVID-19 зрители с радостью встретили возвращение многих любимых персонажей. Вот и „Эйс Вентура“ увидит новый день на Amazon», — заявили в Morgan Creek.

В 1993 году вышел первый фильм о детективе «Эйс Вентура: розыск домашних животных». Спустя два года зрители увидели продолжение «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа». Затем был снят спин-офф «Эйс Вентура-младший» без участия Джима Керри.