Культура 05 апреля 2023, 17:45 Началась работа над новой частью «Шрека»

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Американская студия DreamWorks Animation начала работу над созданием пятой части анимационной картины «Шрек». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на иностранные СМИ.

Продюсер франшизы Кристофер Меледандри рассказал, что студия ведет переговоры с актерами, которые ранее озвучивали главных героев мультфильма. В частности, речь идет о Майке Майерсе (Шрек), Эдди Мерфи (Осел) и Кэмерон Диас (Фиона). По словам продюсера, работа над продолжением мультфильма вызвала у артистов большой энтузиазм.