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    07 мая 2021, 04:28

    На «Золотой глобус» пригласят вдвое больше темнокожих журналистов

    Анастасия Кукова

    Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA), которая является организатором кинопремии «Золотой глобус», объявила, что увеличит число темнокожих журналистов в своих рядах. После обвинений в коррупции ассоциация больше не будет принимать подарки от создателей кино.

    Пресс-служба кинопремии

    Как стало известно изданию Hollywood Reporter, за эти меры проголосовали члены правления организации. Причиной радикальных реформ стала разоблачительная статья, касающаяся демографической политики и этики ассоциации. В ней никогда не было и нет чернокожих журналистов и ее члены давно принимают бесплатные поездки и подарки от компаний и людей, за работу которых он затем голосует.

    В правлении решили принять «не менее 20 новых членов в 2021 году с особым упором на набор черных членов». В течение последующих 18 месяцев членский состав будет увеличен на 50%. Ассоциацию часто критиковали за расовую непредставительность, в ней состоят только 86 белых людей. Дисбаланс решили исправить.

    Было также отменено требование о проживании на территории Южной Калифорнии в пользу проживающих в любом месте в США. Стать членами ассоциации разрешат не только тем журналистам, которые работают в печатных СМИ. Правление также отменило ограничение на количество принятых новых членов в год.

    Ранее разрешалось ежегодно принимать в ассоциации не больше пяти человек. HFPA никогда не публиковало список своих членов.

    В апреле стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер аниме-сериала «‎Ясукэ» о темнокожем самурае. В основу проекта легла реальная биография самурая, жившего в Японии в конце XVI века.