На «Золотой глобус» пригласят вдвое больше темнокожих журналистов

Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA), которая является организатором кинопремии «Золотой глобус», объявила, что увеличит число темнокожих журналистов в своих рядах. После обвинений в коррупции ассоциация больше не будет принимать подарки от создателей кино.

Как стало известно изданию Hollywood Reporter, за эти меры проголосовали члены правления организации. Причиной радикальных реформ стала разоблачительная статья, касающаяся демографической политики и этики ассоциации. В ней никогда не было и нет чернокожих журналистов и ее члены давно принимают бесплатные поездки и подарки от компаний и людей, за работу которых он затем голосует.

В правлении решили принять «не менее 20 новых членов в 2021 году с особым упором на набор черных членов». В течение последующих 18 месяцев членский состав будет увеличен на 50%. Ассоциацию часто критиковали за расовую непредставительность, в ней состоят только 86 белых людей. Дисбаланс решили исправить.

Было также отменено требование о проживании на территории Южной Калифорнии в пользу проживающих в любом месте в США. Стать членами ассоциации разрешат не только тем журналистам, которые работают в печатных СМИ. Правление также отменило ограничение на количество принятых новых членов в год.

Ранее разрешалось ежегодно принимать в ассоциации не больше пяти человек. HFPA никогда не публиковало список своих членов.

В апреле стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер аниме-сериала «‎Ясукэ» о темнокожем самурае. В основу проекта легла реальная биография самурая, жившего в Японии в конце XVI века.