13 марта 2024, 18:47
На развитие сферы культуры в Марий Эл направили 2,6 миллиарда рублей
На развитие сферы культуры в Марий Эл из регионального бюджета в 2024 году выделили 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщило ИА «МариМедиа».
Глава республики Юрий Зайцев провел расширенное заседание, на котором рассказал, что культурная сфера — одна из приоритетных в последние годы. На выделенные властями деньги уже построили восемь библиотек и капитально отремонтировали детские школ искусств и сельские дома культуры.
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«Построено здание Марийской филармонии имени Я. Эшпая, в поселке Юрино проведен капитальный ремонт Историко-художественного музея», — отметил Зайцев.
Как добавил RT, почти 692 миллиона рулей из выделенного на этот год бюджета пойдут на реализацию нацпроекта.
Деньги
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