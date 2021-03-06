На «Голосе» задумались, как доказать честность жюри после выступления дочери Трофима

Дочь российского певца Сергея Трофимова, более известного как Трофим, приняла участие в новом сезоне шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Она успешно прошла первый этап состязаний. Нагиев пошутил, что из-за синхронной реакции жюри придется доказывать, что все дело в таланте девушки.

Для этапа прослушиваний вслепую девочка выбрала композицию Overjoyed американского соул-исполнителя Стиви Уандера. В результате наставники Светлана Лобода, Егор Крид и Баста единолично согласились взять юную артистку к себе в команду, выступление дочери Трофима опубликовали на YouTube.

После выступления ведущий шоу Дмитрий Нагиев вышел на сцену и решил уточнить у судей, знал ли кто-нибудь дочь Трофима. «Вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?» — задал вопрос Нагиев, намекая на скандал с участием ребенка Алсу, когда обнаружились накрутки. Телеведущий также добавил, что сам Трофим «даже боялся выйти из тени».

Позднее ведущий заверил, что наставники наверняка «повернулись на талант». Баста же дал совет Трофимовой приготовиться к тому, что об этом будут говорить. Он напомнил, что девушка не виновата в том, что она талантливый ребенок известного человека. Девочка решила присоединиться к команде Крида.

Ранее ведущий шоу «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев встал на защиту семилетней Алисы Щербань, выступление которой затмила вышедшая на сцену Светлана Лобода. Он назвал ее «пожилой певицей, пустившейся в пляс на костылях».

Шоу «Голос.Дети» — вокальная телевизионная программа, которая является российской адаптацией нидерландского формата The Voice Kids.