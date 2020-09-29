Российский рынок кинопроката может упасть на 44% в 2020 году

Российский рынок кинопроката из-за приостановки работы в марте–августе в связи в пандемией может упасть в 2020 году на 44%. При этом отрасль восстановится к 2022 году, а впоследствии покажет новые рекорды.

Об этом сказано в обзоре PwC «Медиаиндустрия в 2020–2024 годах», пишет агентство «Прайм».

Как отмечают авторы исследования, прошлый год стал рекордным для российского рынка кинопроката за всю историю наблюдений. В общей сложности в 2019 году сеансы фильмов в кинотеатрах посетили 226,9 миллиона зрителей. Это позволило России стать крупнейшим рынком Европы по объему проданных билетов.

В PwC отметили, что из-за приостановки деятельности кинотеатров в марте–августе 2020-го по итогам года прогнозируется падение рынка на 44,3%. При этом экономисты также прогнозируют восстановление отрасли уже к 2022 году и выход на новые рекордные показатели к 2023–2024 годам.

Падения глобального рынка кинопроката будет сильнее. Выручка мирового рынка кинотеатров, как ожидается, может упасть более чем на 65% по итогам 2020 года. Это произойдет из-за того, что многие кинотеатры были вынуждены закрыться в связи с пандемией, также были отложены премьеры крупных голливудских картин.