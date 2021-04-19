Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли оказалась на 12% русской

Актриса Мерьем Узерли с турецко-немецкими корнями выяснила, что она на 12% русская. Она призналась, что сдала ДНК-тест и с удивлением обнаружила в своей крови такой сюрприз.

Артистку, которую россияне знают по роли Хюррем-султан в историческом сериале «Великолепный век», пригласили принять участие в Synergy Woman Forum. Форум был посвящён «женщинам, меняющим мир вокруг себя».

Лично Мерьем присутствовать не смогла, но пообщалась с участниками форума по видеосвязи и даже заговорила на русском языке.

«„Я люблю тебя!“ — А еще я могу сказать: „Меня зовут Мерьем. Я из Берлина. Как дела? Один, два, три, четыре, пять, шесть“», — сказала актриса по-русски.

Она призналась, что бывала в Москве и Петербурге несколько раз. Ей очень понравилось, потому что «страна просто прекрасная».

Мерьем отметила, что надеется на следующей неделе посетить Россию и Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдет с 22 по 29 апреля.