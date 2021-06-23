Студия Warner Bros. порадовала фанатов «Отряда самоубийц» трейлером сиквела картины с подзаголовком «Миссия на вылет». Фильм выйдет в мировом прокате 28 июля 2021 года. В России же премьера состоится 5 августа 2021 года. Об этом сообщило агентство «Народные новости».

Новый трейлер появился на официальном YouTube-канале студии. Режиссером картины стал Джеймс Ганн, а одну из главных ролей исполнила Марго Робби. Действия картины развернутся в тюрьме для супер-злодеев «Белль Рив». Преступники, наделенные сверхспособностями, в новой части попытаются спасти мир от инопланетной формы жизни.

Судя по трейлеру, новая картина не лишена смелого юмора, который так полюбился фанатам первой части. Помимо уже привычных для зрителей героев, в сиквеле появятся новые персонажи. Также режиссер расскажет историю Бладспорта (Роберта Дюбуа), который отправил Супермена в реанимацию, выстрелив в него пулей из криптонита.

Помимо Марго Робби и Роберта Дюбуа, главные роли в новом «Отряде самоубийц» исполнили Юэль Киннаман, Сильвестр Сталлоне, Идрис Эльба, Майкл Рукер, Нэйтан Филлион, Джон Сина и другие.