«Мы увидим гибридный роман». Литературовед — о новой книге Пелевина
Писатель и профессор НИУ ВШЭ Майя Кучерская обсудила с ИА Nation News сообщение о том, что 27 августа выходит новая книга Виктора Пелевина «Непобедимое солнце».
«Думаю, мы увидим гибридный роман, который по ходу дела менялся», — предположила собеседница информагентства.
По ее мнению, Пелевин сначала задумывал одно произведение, а потом замысел начал меняться и трансформироваться по ходу нарастания пандемии.
«Этот корабль перестраивался на ходу», — добавила литературовед. Она напомнила, что все книги писателя — это отклик на современные реалии, поэтому и коронавирусу там должно найтись место.