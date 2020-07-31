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    31 июля 2020, 18:27

    «Мы увидим гибридный роман». Литературовед — о новой книге Пелевина

    Артур Блянихов

    Писатель и профессор НИУ ВШЭ Майя Кучерская обсудила с ИА Nation News сообщение о том, что 27 августа выходит новая книга Виктора Пелевина «Непобедимое солнце».

    «Думаю, мы увидим гибридный роман, который по ходу дела менялся», — предположила собеседница информагентства.

    По ее мнению, Пелевин сначала задумывал одно произведение, а потом замысел начал меняться и трансформироваться по ходу нарастания пандемии.

    «Этот корабль перестраивался на ходу», — добавила литературовед. Она напомнила, что все книги писателя — это отклик на современные реалии, поэтому и коронавирусу там должно найтись место.

    Новости SMI.FM