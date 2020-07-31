«Думаю, мы увидим гибридный роман, который по ходу дела менялся», — предположила собеседница информагентства.

По ее мнению, Пелевин сначала задумывал одно произведение, а потом замысел начал меняться и трансформироваться по ходу нарастания пандемии.

«Этот корабль перестраивался на ходу», — добавила литературовед. Она напомнила, что все книги писателя — это отклик на современные реалии, поэтому и коронавирусу там должно найтись место.