Культура потеряла большого человека, актера и поэта — Валентина Гафта. Артист имел правильный жизненный стержень и душу, направленную во вне. Воспоминаниями о друге поделился с «360» актер, режиссер, Народный артист России Николай Бурляев.

«Известие об уходе друга моего Валентина было ударом для меня сегодня. Хотя я понимаю, что все мы временно на этой земле, но потерять такого человека — такой души, такого таланта, света, который исходил от него и которым я мог наслаждаться больше 60 лет практически…» — сказал он.

Они познакомились, когда Бурляев еще был мальчишкой, а Гафт уже был актером, профессионалом. Режиссер вспомнил, как они однажды шли с ним по улице. «И он со мной, мальчишкой, делился своими личными переживаниями — тогда неладами в браке. Он был абсолютно открытый человек», — отметил Бурляев.

Собеседник «360» рассказал про день прилета в Иерусалим для участия в фильме «Мастер и Маргарита». Бурляев навсегда запомнил, как Гафт зашел в номер, в котором режиссер жил с актером Львом Дуровым. Бурляев тогда уже лежал в постели, был 11-й час ночи. Гафт обнял Дурова и увидел на тумбочке рядом с кроватью режиссера одно фото. Снимок ему просто подарил кто-то из массовки на днях, на нем была изображена сцена из «Мастера и Маргариты», распятие.

«Он подошел, взял эту фотографию, долго глядел на нее, потом вдруг мне говорит: „Коля, какие глаза, да в них вся боль за всех за нас, да что же они о тебе говорят, что ты там бог знает какой. Ну я им покажу“. И потом он в какой-то телепрограмме говорил очень добрые искренние слова», — рассказал Бурляев.

Бурляев также запомнил навсегда их последнюю встречу в ток-шоу на Первом канале.

«Он уже присутствовал с большим трудом по состоянию здоровья. Мы были в гримерной. Я его обнял нежно, поцеловал, говорю: „Валя, почему ты обо мне не пишешь эпиграммы?“ Он улыбнулся и сказал: „О тебе только гимны“», — поделился Бурляев.

Мы потеряли очень большого человека, большого поэта, которого мы будем открывать все больше и больше Николай Бурляев, актер, режиссер.

«Вот этот человек с абсолютно правильным жизненным стержнем, с душой, направленной не вне себя, а во вне, чувствующий эту жизнь, чувствующий, куда все катится в нашей культуре. Столько он писал об этом едких эпиграмм и горьких стихотворений, в которых сквозило непонимание и непринятие того, что нам стала давать эта новая перестроенная жизнь, которая тянет в бездну», — так Бурляев охарактеризовал Гафта.

Валентин Гафт умер 12 декабря, ему было 85 лет. Вдова Ольга Остроумова назвала причину смерти: инсульт, который артист перенес год назад. Прощание с Гафтом пройдет в театре «Современник» 15 декабря. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Гафт сыграл в фильмах «Чародеи», «Гараж», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Елки 3».