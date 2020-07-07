«Мы друг друга съели»: вокалист «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал о развале дуэта

Жуков объяснил, что последнее время существования группы он проводил с Потехиным практически все свое время. Таким образом клавишник стал для него «дочерью, и женой, и другом, и подушкой, и сплетником, и грушей для битья».

«Мы друг друга съели», — заявил Сергей Жуков. Он пояснил, что в их отношениях наступил период, когда большего они друг другу дать не могли.

Но этот кризис никак не сказался на их общении, которое продолжается и сегодня. Но возможности снова собраться и выступить Жуков не видит. По его словам, старую группу «Руки вверх!» уже не вернуть.

Дуэт «Руки вверх!» появился в 1993 году. В 1995-м на радио появились их первые хиты «Малыш» и «Студент». В 2006 году Алексей Потехин ушел из состава группы и начал делать собственные проекты. Сергей Жуков продолжает выступать под названием «Руки Вверх!» и выпускает новые альбомы.