Музыканты запишут альбом с песнями на стихи Мандельштама

К выходу пластинку подготовит «Независимая творческая лаборатория». Выпуск альбома приурочен к 130-летию со дня рождения Мандельштама. Пластинку назовут «Сохрани мою речь навсегда». Именно с этой строчки начинается стихотворение поэта от 1931 года.

В альбом войдет более 20 оригинальных песен. Артисты самостоятельно выберут стихи Мандельштама для композиций. В проекте участвуют Леонид Агутин, Shortparis, Noize MC, группа «Порнофильмы», Билли Новик & Петербургский Джазовый Актив, Zoloto, Iowa, Сансара.

Автор идеи и главный продюсер проекта — режиссер Рома Либеров.

Музыкальный альбом выйдет 14 января 2021 года, написал сайт NEWS.ru. Также на каждую песню снимут отдельный клип, который объединит слова, музыку, артистов и поэтические образы в сегодняшнем дне.

Ранее королевская библиотека Бельгии оцифровала рукописи Средневековья. Эти манускрипты — часть коллекции герцогов Бургундских, которую они начали собирать в XIV веке.