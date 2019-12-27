Музыканты «Кино» записали новую версию песни «Троллейбус». В ней звучит вокал Цоя

Музыканты легендарной группы «Кино» из Санкт-Петербурга записали новую версию песни «Троллейбус». Видео из студии стало основой для клипа. На музыку наложили голос погибшего в 1990 году фронтмена коллектива Виктора Цоя.

Именно в такой аранжировке — более тяжелой и современной — «Кино» исполнит впервые за 30 лет после распада. Концерты пройдут в 2020 году. 31 октября группа выйдет на сцену Ледового дворца в Санкт-Петербурге, а 21 ноября они дадут концерт в Москве, на «ВТБ-арене».

«Кино» — это одна из самых популярных отечественных рок-групп за всю историю развития жанра. Коллектив образовался Санкт-Петербурге (тогда в Ленинграде) в 1982 году.

Ее лидер — автор песен Виктор Цой — погиб в автомобильной аварии 15 августа 1990 года на трассе в нескольких километрах от Риги. Его «москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «икарусом». Музыканту было 28 лет.