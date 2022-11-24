24 ноября 2022, 04:48
Музыканта Бутмана включили в Книгу рекордов России
Саксофонист Игорь Бутман попал в Книгу рекордов России. Под его руководством прошло 100 концертов к столетию отечественного джаза. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Музыкант признался, что его обрадовало произошедшее и он поблагодарил за оказанное ему доверие.
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«Мы ценим народную любовь и продолжаем радовать зрителя», — подчеркнул артист.
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Отмечается, что Книга рекордов России является проектом, который нацелен на создание полного информационного банка отечественных рекордов.
Россия
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