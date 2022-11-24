Культура 24 ноября 2022, 04:48 Музыканта Бутмана включили в Книгу рекордов России

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Саксофонист Игорь Бутман попал в Книгу рекордов России. Под его руководством прошло 100 концертов к столетию отечественного джаза. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Музыкант признался, что его обрадовало произошедшее и он поблагодарил за оказанное ему доверие.

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«Мы ценим народную любовь и продолжаем радовать зрителя», — подчеркнул артист.

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Отмечается, что Книга рекордов России является проектом, который нацелен на создание полного информационного банка отечественных рекордов.