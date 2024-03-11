Культура 11 марта 2024, 14:20 Музыкант Страйк: рок-музыка в России переживает подъем

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Один из музыкантов группы «Воля и разум» Алексей Страйк указал на подъем популярности рок-музыки в РФ. Соответствующие композиции звучат и на федеральных каналах, отметил гитарист в беседе с ИА НСН.

Он напомнил, что рок-каверы можно услышать даже в популярном шоу «Голос».

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«Раньше такого даже быть не могло, а сейчас есть. Рок-радиостанции в России тоже хорошо работают», — высказался артист.

Однако данный жанр пока не так популяризирован, как легкие направления, добавил Страйк.