Культура 08 сентября 2023, 08:39 Музыкант Прохор Шаляпин появился на премьере фильма «Праздники» с внучкой Гурченко МК: Прохор Шаляпин вышел в свет с Еленой Королевой

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Российский певец Прохор Шаляпин пришел на премьеру фильма «Праздники» с внучкой актрисы Людмилы Гурченко Еленой Королевой. Кинопоказ состоялся в кинотеатре «Октябрь», сообщил «Московский Комсомолец».

Шаляпин вышел в свет в черных скинни-брюках и яркой расстегнутой рубашке. Наряд Королевой составили синие джинсы, золотая блузка и клетчатый жакет. В дополнение к образу девушка надела красные кеды.

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Ранее артист опроверг слухи о романе с Королевой. Прохор Шаляпин заявлял журналистам, что его сердце свободно. Девушка также отказалась подтвердить информацию о романтических отношениях с певцом.

В августе музыкант Мот провел необычный концерт в рамках совместного проекта «Музыка в метро» и «VK Музыка». Рэпер выступил на станции московского метро «Мичуринский проспект» и исполнил свои хиты.

До этого мини-концерты на станции «Курская» устраивали рэперы Джиган и Баста.