Культура 29 июня 2023, 16:21 Музыкант Билли Новик рассказал, что написал третий гимн Купчино

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В Петербурге 1 и 2 июля пройдет джазовый фестиваль «Белые ночи в Купчино». О нем «Петербургскому дневнику» рассказал музыкант Билли Новик.

Мероприятие пройдет в третий раз, его хотят сделать ежегодным. Фестиваль поддерживает также Президентский фонд культурных инициатив.

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По словам Билли Новика, «Белые ночи в Купчино» — это своего рода социальная борьба, цель которой — сохранить традиции и взгляды, накопленные за долгую музыкальную историю города. Кроме того, фестиваль поднимает престиж Купчино, который долгое время имел не самую хорошую славу.

«Я поставил перед собой задачу сочинять к каждому фестивалю новый гимн Купчино, своей малой родине. К предстоящему фестивалю все удалось реализовать. Будет новый гимн, уже третий», — рассказал музыкант.

Напомним, фестиваль «Белые ночи в Купчино» состоится в парке Интернационалистов.

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