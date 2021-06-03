Музыкальный критик отказался считать новый проект Шнурова чем-то выдающимся

Новая коллега музыканта Сергея Шнурова Зоя не удивит поклонников. В этом не сомневается музыкальный критик Илья Легостаев, написало ИА «Невские новости».

По мнению журналиста, пока сложно говорить о большом будущем певицы, потому что многое зависит от инициативы и мотивации продюсеров и самого Шнурова.

«В этом проекте нет больших сюрпризов. Сергей Шнуров продолжает разрабатывать благодатную ниву слегка маргинализированной турбоэстрады. Проект „Зоя“ чем-то похож на „Ленинград“, но еще является в большей степени шансоном. Сергей Шнуров умеет это делать, подбирать людей», — заметил Легостаев.

По его мнению, получился прекрасный коллектив для вечернего досуга очень состоятельных господ, некое лакшери-предложение. Это может понравиться людям, которые отмечают у себя неординарный вкус, сказал музыкальный критик.

Если Шнуров «загорится» и пересечет пределы «заказных мероприятий», «Зою» может ожидать успех, считает эксперт. Сама по себе идея жизнеспособна, многое будет зависеть также от подбора уникального репертуара.

«Солистка вполне справляется с тем, что ей нужно петь. Но я не могу сказать, что это что-то выдающееся, ради чего можно побросать вилки, тарелки и выстроиться около сцены», — добавил Легостаев.

Второго июня Шнуров представил публике свою новую коллегу, вокалистку Ксению Руденко, которая выступила на закрытой вечеринке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Крестовском острове. Она стала центром коллектива «Зоя», который презентовал первый альбом «Это жизнь». Девушка внешне напоминает прошлых солисток группировки «Ленинград».