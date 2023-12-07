Культура 07 декабря 2023, 17:42 Музыкальный критик Волков предложил продвигать финалистов шоу «Голос»

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Музыкальный критик из лейбла «Геометрия» Александр Волков заявил, что российской эстраде не хватает ротации. Уже несколько десятилетий на экранах появляются одни и те же лица, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».

По его мнению, россияне не привыкли ходить на концерты новоиспеченных звезд. В связи с этим продюсеры продолжают работать исключительно с устоявшимися исполнителями.

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В качестве решения проблемы Волков предложил продвигать финалистов шоу «Голос».