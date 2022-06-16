Музыкальный критик Соседов рассказал, когда в России произошел «крах шоу-бизнеса»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что музыкальный шоу-бизнес в России испортился с начала 2000-х годов. Своим мнением он поделился с teleprogramma.pro.

По словам Соседова, последние хиты были сделаны еще во времена СССР.

«Крах шоу-бизнеса произошел не сейчас, а уже давно. Это произошло в начале нулевых годов. Случилось отсутствие хитов и песен, которые любила публика. Хорошие песни появлялись, конечно, но их было очень мало. Были программы „Золотой граммофон“ и „Песня года“. Но там песни натягивали на уровень хита. В советское время было намного больше хитов. Песен, которые будут звучать всегда», — считает критик.

Современные поп-музыканты, по его мнению, не являются профессионалами, а их песни не будут популярны через несколько лет.

«Эти люди — калифы на час. Есть певички типа Вали Карнавал. Но это все кликухи какие-то. Непонятные это все люди, непрофессиональные», — заключил Соседов.