Музыкальный критик Соседов поддержал запрет песен Пугачевой и Меладзе на радио из-за критики России | 360°

Культура 05 октября 2022, 20:46 Поделиться Telegram

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Viber Музыкальный критик Соседов поддержал запрет песен Пугачевой и Меладзе на радио из-за критики России

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СМИ сообщили, что некоторые российские радиостанции убрали из эфиров песни Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе и других звезд, критикующих власть и спецоперацию. В разговоре с Общественной службой новостей это событие прокомментировал музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов.

По его мнению, убирать песни звезд из радиоэфиров из-за их политической позиции — правильная практика.

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«Я считаю, что для острастки нужно запретить песни и фильмы тех, кто высказывается негативно. Я бы ограничивал песни и Пугачевой и других исполнителей по причине плохого поведения. Это должно учитываться», — заявил он.

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Соседов предложил также пойти дальше и перестать транслировать музыку большинства современных исполнителей из-за ее «низкого качества».

«Слушать это невозможно. Большей частью я даже имен этих исполнителей не запоминаю, просто даже по качеству это не должно проходить. Очень низкое качество музыкального продукта. К сожалению, это заполнило радиостанции», — сказал критик.

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