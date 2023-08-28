Культура 28 августа 2023, 21:14 Музыкальный критик Поспелов умер в возрасте 60 лет Сын музыкального критика Петра Поспелова сообщил о смерти отца после болезни РИА «Новости»

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Композитор, музыкальный критик и обозреватель газет «Коммерсант» и «Ведомости» Петр Поспелов умер в возрасте 60 лет. Об этом в беседе с ТАСС заявил его сын Василий.

Он подчеркнул, что отец в последнее время серьезно болел.

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«Папа скончался на 61-м году жизни, 27 августа, приблизительно в 16:00. Поставленный диагноз — „перфорация язвы желудка“», — заявил сын музыкального критика.

Петр Поспелов известен как автор музыки к балету «Катарина, или Дочь разбойника». За свою работу он удостоился премии «Золотая маска» в 2023 году.

Он также выступал в качестве автора и продюсера совместной творческой работы целого ряда авторов «Страсти по Матфею 2000» и стоял у истоков направления «параллельное кино».

Поспелов основал и поддерживал интернет-проект «Современные русские композиторы».