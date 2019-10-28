Музыкальный критик объяснил популярность группы Metallica

За все 38 лет группа Metallica продала более 110 миллионов альбомов, стала в 2011-м лучшей метал-группой последних 30 лет по версии журнала Kerrang. В этом году издание Pollstar назвало Metallica музыкальным коллективом с наиболее успешными гастролями.

Музыкальный критик Александр Волков отметил, что композиции Metallica ни на что не похожи. По его словам, группа наиболее четко выражала сущность рок-стиля.

«Metallica давала атмосферу и ощущение чего-то, выражала сущность стиля. И делала это лучше, чем другие команды; они находились „рядом“ со стилем. Я помню фестиваль „Монстры рока“ в Москве. После того, как выступит Metallica, должны были выйти AC/DC. Но часть народа после ее выступления взяла и ушла. И никто не пожалел. Там просто были люди, и я в том числе, которые понимали, что было сказано новое слово, и слушать музыку 20-летней давности от AC/DC было просто неинтересно. Они выражали смысл и дух рок-музыки», — объяснил критик.

По его словам, дело вовсе не в текстах группы. Он объяснил, что Metallica создавала универсальные композиции и так же универсально выражала их.