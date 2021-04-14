Музыкальный критик назвал особенности группы «Звуки Му»

Музыкальный критик Михаил Марголис заявил, что группа «Звуки Му» сильно отличалась от других коллективов жанра. Об этом сообщила НСН.

По его мнению, лидер группы Метр Мамонов — «одна из самых колоритных фигур».

«Его появление на отечественной рок-сцене, как и все появление группы „Звуки Му“, но прежде всего Мамонова, конечно же было совершенно сенсационным», — считает Марголис.

Он отметил, что у коллектива необычной была не только музыка, но и смысл песен.