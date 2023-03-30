Культура 30 марта 2023, 20:00 Музыкальный фестиваль в честь 150-летия Рахманинова стартовал в Санкт-Петербурге Пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

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Фестиваль русской музыки XIX–XXI веков «Рахманинов и (не) его время» стартовал в Санкт-Петербургской академической филармонии. Мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения композитора.

Фестиваль открылся выступлением Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением известного отечественного дирижера Владимира Федосеева. Музыканты исполнили последнее сочинение Рахманинова — «Симфонические танцы», а также сюиту из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева в редакции Федосеева.

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В рамках мероприятия прозвучали кантата «Весна», знаменитая Рапсодия на тему Паганини и Третья симфония. В день рождения композитора, 1 апреля, заслуженный коллектив России исполнит сочинения, которые Рахманинов написал еще в 20 лет. Речь идет о Каприччио на цыганские темы, Первой симфонии и Первом фортепианном концерте.

«Санкт-Петербургская филармония, а точнее, Зал дворянского собрания, который ныне является Большим залом Петербургской филармонии, напрямую связан — теснейшими узами связан с Сергеем Васильевичем Рахманиновым», — рассказал заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Евгений Петровский.

По его словам, композитор неоднократно выступал именно в этом зале. Здесь же проходили премьеры его сочинений.

Фестиваль проходит при поддержке «Роснефти». Компания совместно с филармонией уже на протяжении восьми лет вместе создают масштабные культурные проекты.

«Очень плодотворное сотрудничество. Началось не год и не два назад — именно в 2015 году. Продолжается и по сей день. Естественно, продолжается в этом сезоне — 2022−2023 годов», — подчеркнул Петровский.

Он добавил, что все ключевые события филармонии проходят при поддержке «Роснефти». Во время фестиваля в музыкальном заведении пройдут концерты и лекции про Рахманинова. Он завершится 2 апреля. После в филармонии состоятся другие интересные мероприятия.