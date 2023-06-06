Культура 06 июня 2023, 18:39 Музыкальную программу «Поющих мостов» в Петербурге посвятят Дню России

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В Петербурге три ночи подряд мосты будут разводить под специальную музыкальную программу, посвященную Дню России. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Специально ко Дню России мы приготовили для зрителей балетный плейлист и плейлист из музыки участников знаменитого содружества русских композиторов 19-го века „Могучая кучка“», — рассказал главный редактор оператора шоу «Поющие мосты» — издания «Петербургский дневник» — Кирилл Смирнов.

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Над Невой будет звучать музыка таких композиторов, как Шостакович, Римский-Корсаков, Чайковский, Прокофьев, Глиэр, Мусоргский, уточнили «Народные новости». Специальная программа будет сопровождать развод мостов с пятницы, 9 июня.

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