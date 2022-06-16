Музыка всех регионов северо-запада России прозвучит в выходные у Дворцового моста в Петербурге

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге в выходные, 18 и 19 июня, разведут под трек-лист, составленный из фрагментов произведений композиторов, чья жизнь и творчество связаны с каждым из 11 регионов северо-запада РФ, входящих в проект «Серебряное ожерелье России». Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

Например, зрители шоу услышат отрывок из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, адажио из балета «Сампо» Гельмера Синисало, «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра и другие симфонические композиции.

Эта акция приурочена к Петербургскому международному экономическому форуму, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге.