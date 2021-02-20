Мужчины из России рассказали о своих любимых книгах и писателях

Мужчины из России в преддверии Дня защитника Отечества рассказали о своих любимых писателях, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса портала «ЛитРес».

Жителям нашей страны больше всего нравится читать произведения Федора Достоевского (12%) и Стивена Кинга (10%). Кроме этого, они предпочитают книги Бориса Акунина. Также среди мужчин пользуется популярностью «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ной Харари. В пятерку лидеров вошли такие авторы, как Джон Рональд Руэл Толкин и братья Стругацкие. За них проголосовали 5% респондентов, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

В числе лучших произведений, по мнению опрошенных, оказались «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина и роман «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.