Культура 23 апреля 2024, 11:05 Музейный работник Шаулов назвал Лермонтова самым «легендоемким» русским писателем

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Михаила Лермонтова можно назвать рекордсменом среди русских писателей по количеству связанных с ним легенд. Об этом рассказал руководитель научно-экспозиционного отдела дома-музея поэта Сергей Шаулов в эфире радиостанции Sputnik.

По его мнению, в данном вопросе писатель даже в чем-то превосходит Александра Пушкина. О Лермонтове рассказывают множество история, многие из которых не проверены.

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«Например, классическая со времен [Павла] Висковатого — первого биографа Лермонтова — легенда о самоубийстве деда поэта. Якобы Михаил Васильевич Арсеньев, влюбившись в соседскую помещицу и не имея возможности с ней соединиться, принял яд на представлении семейного театра, да еще и „Гамлета“», — рассказал эксперт.

Однако история не нашла реальных подтверждений. Родственник писателя, скорее всего, умер от инсульта, считает Шаулов.