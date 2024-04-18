Культура

18 апреля 2024, 17:39

Музейное агентство отреставрирует Форельную башню в Ленинградской области

Читать 360tv в

Музейное агентство Ленобласти в скором времени приступит к реставрации Форельной башни, которая находится рядом с музеем-усадьбой Рериха в Волосовском районе. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Объект считается редким сооружением индустриального назначения. Ранее он выполнял функции водонапорной башни, электростанции для усадебного комплекса и фермы для разведения форели.

Реклама

Сообщается, что Музейное агентство получило грант от Фонда Потанина.

Ленинградская область

Реставрация

Реклама

Реклама