18 апреля 2024, 17:39
Музейное агентство отреставрирует Форельную башню в Ленинградской области
Музейное агентство Ленобласти в скором времени приступит к реставрации Форельной башни, которая находится рядом с музеем-усадьбой Рериха в Волосовском районе. Об этом написала газета «Петербургский дневник».
Объект считается редким сооружением индустриального назначения. Ранее он выполнял функции водонапорной башни, электростанции для усадебного комплекса и фермы для разведения форели.
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Сообщается, что Музейное агентство получило грант от Фонда Потанина.
Ленинградская область
Реставрация
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