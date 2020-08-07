Музейно-исторический парк «Остров фортов» откроют в Кронштадте

По данным телеканала «Царьград», вход в парк будет свободным. В день открытия планируется праздник с различными активностями и подарками для гостей.

В парке будет «Аллея российского флота», яблоневый сад, панорманые качели. Также посетители смогут посмотреть Маяк Памяти с двумя сотнями имен героев-моряков