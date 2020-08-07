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    07 августа 2020, 16:22

    Музейно-исторический парк «Остров фортов» откроют в Кронштадте

    Дарья Морозова

    Открытие музейно-исторического парка «Остров фортов» пройдет в Кронштадте 8 августа. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    По данным телеканала «Царьград», вход в парк будет свободным. В день открытия планируется праздник с различными активностями и подарками для гостей.

    В парке будет «Аллея российского флота», яблоневый сад, панорманые качели. Также посетители смогут посмотреть Маяк Памяти с двумя сотнями имен героев-моряков

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