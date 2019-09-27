Музей «Зоосад в годы блокады» откроется в Ленинградском зоопарке
В Ленинградском зоопарке 1, 5, 6 и 10 октября откроет свои двери музей «Зоосад в годы блокады». Пройти на выставку и ознакомиться с экспозицией можно будет по обычному билету в зоопарк. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка на официальной странице во «ВКонтакте».
С 13:00 до 16:00 все желающие смогут пройти в комнату служителя зоосада, увидеть сохранившиеся старые ветеринарные документы, а также инструменты, с помощью которых проводили операции пострадавшим во время войны животным.
1, 5 и 6 октября в 15:00 пройдет экскурсия по экспозиции музея под названием «Помним и гордимся». 10 октября в 14:00 в лектории можно будет посетить лекцию и показ фотографий военных лет.
Посещение музея «зоосад в годы блокады» входит в стоимость билета в зоопарк. Цена входного билета — как в обычный день.