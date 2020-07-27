Музей железных дорог России откроется в Петербурге с 30 июля

Музей железных дорог России, который приостановил прием гостей по причине распространения коронавируса, откроется в Санкт-Петербурге с 30 июля.

Уточняется, что все желающие смогут посетить постоянную экспозицию, в которой представлены отреставрированные паровозы и локомотивы. Режим работы музея временно изменился. Так, на один сеанс могут прийти не более десяти посетителей. Интервал между сеансами должен составлять 15 минут, пишет сайт «Невские новости».

По словам работников музея, экскурсии будут проводиться каждый час для групп до пяти человек. Все гости должны быть в масках и перчатках. Приобрести билет можно на официальном сайте музея.