Музей-заповедник «Царское село» пополнился редкими находками минувших столетий | 360°

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Музей-заповедник «Царское село» пополнился редкими находками минувших столетий

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Директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова в разговоре с телеканалом ОТР сообщила, что в распоряжении музея появились редкие предметы 18-го и 19-го веков.

Посетители смогут увидеть новые зеркала, рамы которых были изготовлены по английским образцам. Также у музея появились табуреты 19-го века и картина Карла фон Штейбена «Прощание с великой княгиней Александрой Николаевной».

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«Это трагическая история девушки Александры Николаевны, дочери Николая I, которая родилась в Царском селе и скончалась в Царском селе, еще не достигнув двадцатилетнего возраста. Эта картина посвящена памяти Адини и символизирует скорбящую Россию», — рассказала историю произведения Таратынова.

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Все предметы будут находиться в стенах Царского села.

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