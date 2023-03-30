Культура 30 марта 2023, 13:31 Музей вечной мерзлоты появится в Салехарде

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В Салехарде откроют Музей вечной мерзлоты, его организуют в мерзлотнике под Обдорским острогом. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на слова главы города Алексея Титовского.

Он рассказал, что в настоящее время разрабатывают дизайн-проект будущего музея. Внутри планируют разместить ледяные скульптуры и интерактивные экспозиции.

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«Так как сам мерзлотник представляет собой сложную систему туннелей, предлагается специальное оформление сводов пещеры подсвеченными кристаллами льда, арок — северным орнаментом», — рассказал Алексей Титовский.

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