Музей Ван Гога в Амстердаме пополнился неизвестным эскизом художника

Новый карандашный набросок, который недавно вывесили в Музее Ван Гога в Нидерландах, хранился более ста лет в частной коллекции. На нем нарисован старик, который сидит на стуле и держится руками за голову. Об этом рассказала радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на телеканал ABC.

Известно, что данная работа была выполнена художником в 1882 году. Эксперты предполагают, что это эскиз рисунка «Изношенный» из экспозиции музея. В культурном заведении работа будет представлена для общего показа до 2 января 2022 года.

Музей Ван Гога хранит самую крупную в мире коллекцию картин и рисунков художника, а также работы его современников, в том числе Поля Гогена, Жоржа Сера, Поля Синьяка, Клода Моне, Анри Тулуз-Лотрека, Пабло Пикассо. Музей открылся 2 июня 1973 года. Он является вторым по посещаемости музеем в Нидерландах и 31-м самым посещаемым художественным музеем в мире.