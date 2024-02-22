22 февраля 2024, 15:55
Музей в ДК Крупской в Петербурге откроется 23 февраля
В пятницу, 23 февраля, в ДК Крупской в Петербурге откроется музей, в котором гости смогут увидеть почти 100-летнюю историю площадки. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Музей будет занимать небольшое помещение на втором этаже, а также несколько лестничных пролетов, превратившихся в пространство «45 ступеней».
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В экспозиции представлены раритетные фотографии, афиши, старинные печатные машинки, патефон и множество старых книг. В честь открытия культурного учреждения искусствовед и театровед Юлия Журавлева презентует обзорную экскурсию «ДК в разрезе».
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