Культура 22 февраля 2024, 15:55 Музей в ДК Крупской в Петербурге откроется 23 февраля

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В пятницу, 23 февраля, в ДК Крупской в Петербурге откроется музей, в котором гости смогут увидеть почти 100-летнюю историю площадки. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Музей будет занимать небольшое помещение на втором этаже, а также несколько лестничных пролетов, превратившихся в пространство «45 ступеней».

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В экспозиции представлены раритетные фотографии, афиши, старинные печатные машинки, патефон и множество старых книг. В честь открытия культурного учреждения искусствовед и театровед Юлия Журавлева презентует обзорную экскурсию «ДК в разрезе».