Музей-усадьба Менделеева отреставрировали. Боблово приглашает в гости

В усадьбе Боблово, где жил известнейший российский химик Дмитрий Менделеев, закончилась реставрация, которая продолжалась три года. Сотрудники музея смогли восстановить внешний облик дома по образцу 1912 года и расширили экспозицию.

Научный сотрудник музея-усадьбы Юрий Большаков сообщил «360», что был восстановлен второй этаж, мезонин, терраска, входы и выходы, хозяйственная постройка, пилястры, карнизы и перекрытия.

«Старались сохранить дух времени даже в мелочах. Например, в XIX веке этот дом возводили без фундамента, на кладке из валунов. Так и оставили. Часть дверных проемов и окон была заложена кирпичами: их вынули, теперь дом будто бы стал больше и наполнился светом. Ведь музею в честь такой разносторонней личности места нужно много. Мы знаем Менделеева как химика, а он еще был воздухоплавателем», — рассказал Большаков.

По его словам, Менделеев был страстным поклонником воздухоплавания. Он даже наблюдал полное солнечное затмение с аэростата. Менделеев сам управлял шаром, сумел пролететь около 100 метров и приземлился в соседнем Калязинском уезде, где его встретили родственники писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Этот полет знаменитый химик назвал своим лучшим приключением в жизни.

На территории приусадебного парка находится церковь Михаила Архангела, в которой тоже ведутся реставрационные работы. Научный сотрудник музея-усадьбы Д. И. Менделеева Елизавета Дорохова сообщила, что в ней венчались Александр Блоке и дочерью Менделеева.

«Внутри пока голые стены, и в ближайшее время их должны расписать художники, также будут воссоздавать иконостас. Это работа кропотливая: научные сотрудники выясняют, как именно выглядела святыня изнутри. Но даже сейчас в эту часть музейного комплекса обязательно стоит заглянуть — ради этих потрясающих пейзажей», — подчеркнула Елизавета.