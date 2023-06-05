Культура 05 июня 2023, 18:47 Музей транспорта Москвы отреставрировал один из старейших экспонатов своей коллекции Дептранс: музей транспорта Москвы отреставрировал один из старейших экспонатов Сайт мэра и правительства Москвы

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Музей Транспорта Москвы отреставрировал один из старейших экспонатов своей коллекции — двухместные городские дрожки. Об этом сообщил дептранс столицы.

Двухместный городской экипаж с кузовом типа фаэтон назывался «пролеткой». Такой транспорт можно было встретить на дорогах России с середины XVIII века до конца 1940-х.

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Теперь пролетку покажут на экскурсиях в фондах хранения коллекции Музея транспорта Москвы, а позже она станет частью постоянной экспозиции музея в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27.

Музей транспорта продолжает готовить коллекцию к открытию.

«Специалисты реставрируют и восстанавливают будущие экспонаты и даже создают полноразмерные неходовые макеты важного в истории Москвы транспорта, который уже полностью утрачен», — рассказал руководитель дептранса Максим Ликсутов.

Ожидается, что транспортный музей станет одним из самых посещаемых в столицы.