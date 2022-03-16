Музей Татарстана откроет туристический маршрут к 350-летию со дня рождения Петра I

В Национальном музее Татарстана летом появится экскурсионный маршрут для туристов, который посвящен 350-летию со дня рождения Петра I. Его также приурочили к 300-летней годовщине визита императора в Казань.

Научный сотрудник музея Анастасия Мокрополова рассказала о разработанном тематическом маршруте ТАСС.

«Мы будем презентовать его в середине июня этого года — у нас наработки есть, мы сейчас готовим проект», — уточнила она.

К открытию, добавила Мокрополова, готовят и передвижную выставку «Петровские корабелы», которая будет курсировать по городам России. Экспозицию реализуют вместе с Ассамблеей петровских музеев.

«Это история петровского флота, петровского кораблестроения. В середине — конце мая ориентируемся на открытие», — сказала научный сотрудник.

По данным казанской мэрии на конец января, в 2021 году туристический поток в город составил три миллиона человек. На территории Татарстана находятся Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник, национальный парк «Нижняя Кама». А историко-архитектурный комплекс «Казанский Кремль» и архитектурно-исторический комплекс Булгар включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.