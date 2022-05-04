Первый в Европе Музей самураев откроется в Берлине 8 мая. Об этом сообщило РИА ФАН.

Управляющий директор Ars Electronica Solutions Майкл Мондриа рассказал, что музей познакомит зрителей с историей самураев. Для более глубокого погружения экспозицию дополнили разными цифровыми элементами.

«Особенность музея — огромная уникальная экспозиция, нечто подобное можно найти в США или Японии, но в Европе такое есть только у нас», — рассказал директор музея Александр Йохль.